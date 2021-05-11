Названы три команды, которые выступят на летней "Встрече выпускников КВН" в Екатеринбурге

Стали известны команды-участники "Встречи выпускников КВН-2021", которая пройдет этим летом в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, на площадке конгресс-центра МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" выступят "Борцы" (Сургут), "Вятка" (Кировская область) и "Азия MIX" (Киргизия). Команды приедут на Урал по приглашению губернатора Евгения Куйвашева.

"Встреча выпускников КВН" пройдет 19 июня. Команды будут соревноваться в традиционных конкурсах: приветствие, разминка, СТЭМ и музыкальное домашнее задание.

В целях соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, связанных с распространением коронавируса, количество мест в зрительном зале будет сокращено. Само шоу покажут на Первом канале.

Напомним, что Екатеринбург в 2019 году уже принимал "Встречу выпускников КВН". В прошлом году мероприятие отменили из-за ситуации с коронавирусом.