После стрельбы в Казани в Госдуме призвали вернуть смертную казнь

Лидер фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов после ЧП в Казани высказался за возвращение в Уголовный кодекс наказания в виде смертной казни за убийство детей.

"Если будет смертная казнь, я думаю, что многие бы немножко бы подумали, прежде чем брать в руки оружие и идти убивать своих одноклассников", — цитирует его РИА Новости.

Напомним, сегодня утром молодой человек открыл стрельбу в гимназии, затем в учебном заведении произошел взрыв. Изначально сообщалось, что он действовал не один, однако позже в МВД заявили, что сообщников у стрелка не было. В Казани введен режим контртеррористической операции. По последним данным, в больницах находятся 18 детей и трое взрослых, многие - в крайне тяжелом состоянии. Восемь человек погибли.

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