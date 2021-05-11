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Общество За рубежом
Всемирная организация здравоохранения, ВОЗ, World Health Organization, WHO (2018) | Фото: wikipedia.org

Европейские дети страдают от ожирения - ВОЗ

В ряде стран Европы каждый третий (!) ребенок в возрасте 6-9 лет страдает от избыточного веса или ожирения. Об этом говорится в отчете европейское бюро ВОЗ на основании данных Европейской инициативы ВОЗ по эпиднадзору за детским ожирением.

Директор европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что детское ожирение - одна из самых тревожных тенденций в Европе. И карантин может еще больше усугубить эту проблему. Ведь физическая активность детей еще больше снизилась.

В целом лишний вес наблюдается у 29% мальчиков и 27% девочек в возрасте 6-9 лет, а ожирение - у 13% мальчиков и 9% девочек. При этом по странам большие различия. Так, в странах Южной Европы: Греции, Испании, Италии, на Кипре - от избыточного веса страдали более 40% мальчиков и девочек, а от ожирения – почти 20%. Для сравнения, самые низкие показатели избыточного веса и ожирения у детей отмечались в странах Центральной Азии: Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане. Там они в 4-5 раз ниже. То есть европейский образ жизни для детей является крайне нездоровым.

Большое значение для детей имеет питание: нужно часто есть овощи и фрукты и поменьше сладости и соленые перекусы. Это прямо сказывается на проблеме лишнего веса у детей.

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Европейские дети страдают от ожирения - ВОЗ

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Теги: Европа, ВОЗ, ожирение



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