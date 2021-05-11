11 Мая 2021
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Макс Покровский (2019) | Фото: Евгений Вдовин

"День Победы и Навальный - несовместимые вещи". Галанин - про отмену концерта "Ногу свело" в Екатеринбурге

Легендарный рокер Сергей Галанин отреагировал на замену группы "Ногу свело!" его группой на выступлении в Екатеринбурге 9 мая. Такую рокировку провели власти города после поддержки Максом Покровским блогера Алексея Навального. В ходе разговора с корреспондентом Накануне.RU Галанин отметил, что пусть в демократическом обществе и можно высказывать все что угодно, но День Победы и оппозиция - это в данном случае разные вещи.

"Однозначно. Можно высказывать все что угодно. Но на День Победы тогда ты не ориентируйся. Это же разные вещи. Вроде бы, это все одно и то же. Ты можешь любить Алексея Навального и можешь выступать на Дне Победы. Но для многих людей это абсолютно не состыковочные вещи. Так что Покровский все-таки говорил о каких-то несанкционированных, по мнению властей, акциях и поэтому не должен удивляться, что его не пустили. Максу сейчас, конечно, обидно. Он соскочил. Но если ты встал на такой путь, то не обижайся, а продолжай его. Однако, если у группы отменяются и другие концерты, то тут, конечно, есть вопросы", - сказал лидер "Серьги".

Также рокер в целом усомнился в том, что отмена концерта "Ногу свело" связана с Навальным.

"Я к этому отношусь всегда с позиции: "Доверяй, но проверяй". Так что, может быть, не из-за поддержки Навального концерты и выступления отменяются. Например, мне Володя Шахрин рассказывал про Макара (Андрея Макаревича) следующее. Макар после своих заявлений насчет Крыма и о его незаконном возвращении в состав России говорил, что именно на этой почве у него отменяют концерты. Шахрин тогда зашел в ККТ "Космос" и поговорил, а ему и сказали: "Билеты не продаются". Может быть, люди тогда послушали рассуждения Макаревича про Крым и передумали идти", - отреагировал Галанин.

Напомним, что первоначально выступление "Ногу свело" было в программе празднования Дня Победы в уральской столице. Но 27 апреля выступление было внезапно отменено. В беседе с нашим журналистом Покровский назвал случившееся цинизмом.

Большое интервью с фронтменом группы "Серьга" читайте на Накануне.RU в ближайшее время.

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"День Победы и Навальный - несовместимые вещи". Галанин - про отмену концерта "Ногу свело" в Екатеринбурге

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Теги: Сергей Галанин, Макс Покровский, "Ногу свело"



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