"Ранения тяжелые, огнестрельные": Голикова сообщила о раненых во время нападения на казанскую школу

Глава российского правительства Михаил Мишустин сегодня начал совещание с членами кабинета министров с соболезнований близким и родным погибших в казанской гимназии №175, где выпускник этой школы устроил массовое убийство.

"Я хотел бы начать со слов соболезнования родным и близким погибших в Казани. Вы знаете, утром в одной из школ случилась большая трагедия - стреляли в детей. Это крайне бесчеловечно и жестоко", - сказал Мишустин, открывая во вторник совещание с вице-премьерами.

Премьер-министр также заявил, что все пострадавшие в Казани дети и их родители должны получить необходимую медицинскую и психологическую помощь. Он поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой держать ситуацию с ЧП в Казани под личным контролем и докладывать ему.

По словам Голиковой, республика Татарстан обеспечена всем необходимым для помощи пострадавшим в ЧП. "Любая помощь, любое содействие будут оказаны. Ранения тяжелые, огнестрельные, требуются специалисты по таким ранениям, они направляются в республику", - сообщила Голикова.

По последним данным, в больницах находятся 18 детей и трое взрослых, многие находятся в крайне тяжелом состоянии.