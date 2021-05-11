"Ранения тяжелые, огнестрельные": Голикова сообщила о раненых во время нападения на казанскую школу

11 Мая 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

О чем сказал Путин на параде

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России Москва
Татьяна Голикова (2019) | Фото: duma.gov.ru

"Ранения тяжелые, огнестрельные": Голикова сообщила о раненых во время нападения на казанскую школу

Глава российского правительства Михаил Мишустин сегодня начал совещание с членами кабинета министров с соболезнований близким и родным погибших в казанской гимназии №175, где выпускник этой школы устроил массовое убийство.

"Я хотел бы начать со слов соболезнования родным и близким погибших в Казани. Вы знаете, утром в одной из школ случилась большая трагедия - стреляли в детей. Это крайне бесчеловечно и жестоко", - сказал Мишустин, открывая во вторник совещание с вице-премьерами.

Премьер-министр также заявил, что все пострадавшие в Казани дети и их родители должны получить необходимую медицинскую и психологическую помощь. Он поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой держать ситуацию с ЧП в Казани под личным контролем и докладывать ему.

По словам Голиковой, республика Татарстан обеспечена всем необходимым для помощи пострадавшим в ЧП. "Любая помощь, любое содействие будут оказаны. Ранения тяжелые, огнестрельные, требуются специалисты по таким ранениям, они направляются в республику", - сообщила Голикова.

По последним данным, в больницах находятся 18 детей и трое взрослых, многие находятся в крайне тяжелом состоянии.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Ранения тяжелые, огнестрельные": Голикова сообщила о раненых во время нападения на казанскую школу

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: стрельба в казани, татьяна голикова, нападение, массовое убийство, пострадавшие



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 11.05.2021 14:58 Мск "Я всегда всех ненавидел": появилось видео допроса открывшего стрельбу в Казани
Ранее 11.05.2021 14:43 Мск Казанский убийца увлекался компьютерными стрелялками
Ранее 11.05.2021 13:31 Мск После стрельбы в Казани в Госдуме призвали вернуть смертную казнь

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 11.05.2021 12:50 Мск Устроившему стрельбу в гимназии в Казани проведут психиатрическую экспертизу
Ранее 11.05.2021 12:33 Мск Свердловский губернатор поручил проверить местные школы после трагедии в Казани
Ранее 11.05.2021 12:17 Мск Путин поручил проработать новое положение об оружии после трагедии в Казани
Ранее 11.05.2021 11:57 Мск МВД: У напавшего на казанскую школу не было сообщников
Ранее 11.05.2021 11:51 Мск Задержаны распространители фейков о стрельбе в нескольких школах Казани
Ранее 11.05.2021 11:43 Мск В Казани эвакуировали жителей дома, в котором прописан подозреваемый в атаке на гимназию
Ранее 11.05.2021 11:11 Мск В Казани после стрельбы в школе введен режим КТО. Число жертв продолжает расти
Ранее 11.05.2021 10:47 Мск Вход во все школы Казани ограничен после ЧП в гимназии
Ранее 11.05.2021 10:18 Мск Взрыв прогремел в казанской гимназии, где неизвестные открыли стрельбу
Ранее 11.05.2021 10:06 Мск В казанской гимназии произошла стрельба, сообщается о погибшем

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети