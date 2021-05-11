В Челябинске ребенок выпал из окна с седьмого этажа

В Челябинске восьмилетний мальчик выпал из окна седьмого этажа. Ребенок госпитализирован в больницу с многочисленными тяжелыми травмами, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Инцидент произошел 10 мая в Ленинском районе. Мальчик облокотился на москитную сетку, которая его не удержала.

В администрации Челябинска напомнили об опасности, которую представляют открытые и легко открывающиеся окна. Горожан просят не оставлять детей без присмотра и установить специальные блокираторы на окна.