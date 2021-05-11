Карантин обрушил рождаемость в США

В 2020 году рождаемость в США рухнула из-за карантина. Об этом пишет Associated Press.

Читайте также: В США начала падать рождаемость после начала вакцинации от папилломы

Многие поверхностные эксперты предполагали год назад, что рождаемость увеличится из-за того, что супруги стали больше времени проводить друг с другом. Однако статистика показывает, что произошло обратное.

Если в предыдущее десятилетие рождаемость сокращалась менее чем на 1% в год, то в 2020 году падение достигло 4,3%. В других условиях такое годовое падение могло бы быть колебанием, но при таком монотонном процессе оно означает резкое ухудшение. Если же сравнивать рождаемость последних месяцев с тем, что было год назад, то падение будет еще больше - почти 10%.

Как и прогнозировал Инситут Брукингса, карантин окажет негативное влияние на рождаемость. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, уровень рождаемости в США снизился до 1,6 ребенка на женщину - это исторический минимум. Притом что в 2021 году с очень высокой вероятностью будет еще меньше. Поразительно, что уже ни одна из этнических групп США не воспроизводит себя, для чего необходим уровень рождаемости 2,1 ребенка.

Власти США это не волнует. Они думают только о сохранении карантинных мер под предлогом коронавируса. Продемократическая The News York Times радуется тому, что людей будет меньше, так как это "полезно для климата". Исходя из человеконенавистнической идеологии, издание пишет, что "меньшее население сделает более устойчивой жизнь на Земле".

Исполнительный директор аналитического центра American Principles Project Терри Шиллинг отмечает, что последние законодательные инициативы администрации Джо Байдена еще больше направлены против семьи (что и анонсировалось демократами). Так, 200 млрд долларов будут выделены на два года бесплатного дошкольного образования.

"Вместо того чтобы отдавать деньги родителям, а те тратили бы их на образование детей по своему усмотрению, они хотят разделить семью, внушая детям в раннем возрасте теорию рас и гендерную идеологию", - пишет Шиллинг.

При этом Байден собирается резко увеличить количество легальных мигрантов - с 15 тыс. до 62 тыс. человек в год.

Похоже, что под предлогом коронавируса во многих странах намеренно ускоряют или запускают депопуляцию. Фактом является беспрецедентное снижение рождаемости во многих странах. Так, в Китае она рухнула до исторического минимума, падая четвертый год подряд. И хотя Пекин по результатам переписи официально пока не признал начавшуюся депопуляцию, она неизбежна при такой катастрофически низкой рождаемости.