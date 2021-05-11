Роскомнадзор обвинил Google в цензуре из-за ограничений YouTube-канала RT

11 Мая 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

О чем сказал Путин на параде

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
RT Russia Today (2018) | Фото:Telegram

Роскомнадзор обвинил Google в цензуре из-за ограничений YouTube-канала RT

Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с YouTube-канала Russia Today. Администрации компании направлено соответствующее письмо, сообщили в ведомстве.

"Ранее видеохостинг в очередной раз заблокировал ряд материалов на YouTube-канале RT, в том числе интервью с известным российским вирусологом Дмитрием Львовым. Также была ограничена возможность публикации видеоматериалов и проведения прямых трансляций под предлогом распространения недостоверной информации о новой коронавирусной инфекции COVID-19 и ее последствиях", - говорится в сообщении Роскомнадзора.

В ведомстве считают, что это проявление цензуры и просит разъяснить причины ограничения доступа.  

"Администрация YouTube регулярно прибегает к цензуре размещенного в аккаунтах российских СМИ контента под формальными предлогами. За 4 месяца 2021 года были заблокированы 5 аккаунтов и 10 материалов российских СМИ. Чаще всего ограничения накладываются на официальные аккаунты и материалы российского издания Russia Today. Всего с начала 2020 года Роскомнадзор направил администрации видеохостинга 31 письмо, из них 8 с повторными требованиями о необходимости снятия ограничений в отношении российских СМИ и их материалов", - отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

В Роскомнадзоре напомнили, что за цензуру российских СМИ положен штраф в размере до 1 млн рублей. При повторном отказе от выполнения требований сумма штрафов увеличится до 3 млн рублей.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Роскомнадзор обвинил Google в цензуре из-за ограничений YouTube-канала RT

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: роскомнадзор, youtube, блокировка, google



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети