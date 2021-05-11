Роскомнадзор обвинил Google в цензуре из-за ограничений YouTube-канала RT

Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с YouTube-канала Russia Today. Администрации компании направлено соответствующее письмо, сообщили в ведомстве.

"Ранее видеохостинг в очередной раз заблокировал ряд материалов на YouTube-канале RT, в том числе интервью с известным российским вирусологом Дмитрием Львовым. Также была ограничена возможность публикации видеоматериалов и проведения прямых трансляций под предлогом распространения недостоверной информации о новой коронавирусной инфекции COVID-19 и ее последствиях", - говорится в сообщении Роскомнадзора.

В ведомстве считают, что это проявление цензуры и просит разъяснить причины ограничения доступа.

"Администрация YouTube регулярно прибегает к цензуре размещенного в аккаунтах российских СМИ контента под формальными предлогами. За 4 месяца 2021 года были заблокированы 5 аккаунтов и 10 материалов российских СМИ. Чаще всего ограничения накладываются на официальные аккаунты и материалы российского издания Russia Today. Всего с начала 2020 года Роскомнадзор направил администрации видеохостинга 31 письмо, из них 8 с повторными требованиями о необходимости снятия ограничений в отношении российских СМИ и их материалов", - отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

В Роскомнадзоре напомнили, что за цензуру российских СМИ положен штраф в размере до 1 млн рублей. При повторном отказе от выполнения требований сумма штрафов увеличится до 3 млн рублей.