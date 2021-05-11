11 Мая 2021
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Парад Победы в Екатеринбурге (2021) | Фото: Накануне.RU

"Это пошлость и беспредел!" Лидер группы "Серьга" - про отношение к ветеранам

Известный рок-музыкант Сергей Галанин в интервью Накануне.RU высказался о недостаточной поддержке ветеранов Великой Отечественной войны со стороны российских властей.

Лидер группы "Серьга" назвал пошлостью действия депутата Госдумы Максима Иванова. "Единоросс" фотографировался на фоне ветхого жилья ветеранов, вручая им пакетики. Снимки мгновенно разлетелись по соцсетям и вызвали возмущение.

Рокер предложил чиновникам взять ветеранов войны на полное государственное обеспечение.

"Это пошлость! И это беспредел! Я думаю, что эти депутаты делают такое же зло, как и какие-то внешние силы. Я полностью согласен, что есть на нас такое давление извне. Но вот когда такое отношение к ветеранам в стране внутри, мне это не очень понятно. Человеческая натура такая в этом случае: "Я вот такой крутой и надо бабок нарезать, а дальше хоть трава не расти". Поэтому все это беспредел! Это жлобское отношение к ветеранам. Надо как-то решить это. Власти, выдайте уже ветеранам то, в чем они нуждаются. Ветеранов осталось совсем мало. Дед завоевал все это своим героизмом, потом, кровью. Он заработал. Нужно взять всех ветеранов Великой Отечественной полностью на государственное обслуживание. Мы можем это сделать", - возмутился Галанин в беседе с нашим корреспондентом.

(2011)|Фото:

Отметим, что 9 мая автор хитов "А что нам надо?" и "Страна чудес" вместе со своими музыкантами отыграл в Екатеринбурге выступление на мероприятии, посвященном празднованию 76-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне.

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"Это пошлость и беспредел!" Лидер группы "Серьга" - про отношение к ветеранам

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Теги: Сергей Галанин, "Серьга", ветераны , Великая Отечественная война



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