Устроившему стрельбу в гимназии в Казани проведут психиатрическую экспертизу

Задержанному после стрельбы в казанской гимназии проведут комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, об этом сообщил РИА Новости источник.

Если будет установлено, что он не отдавал отчет своим действиям, юноша может избежать уголовной ответственности.

Следственный комитет РФ по факту ЧП в Казани возбудил дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двадцати лет, либо пожизненного заключения.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил передать все материалы дела в Главное следственное управление центрального аппарата ведомства. Точное количество погибших и раненых в результате трагедии в СК не назвали.

Напомним, сегодня утром молодой человек открыл стрельбу в гимназии, затем в учебном заведении произошел взрыв. Изначально сообщалось, что он действовал не один, однако позже в МВД заявили, что сообщников у стрелка не было. В Казани введен режим контртеррористической операции.