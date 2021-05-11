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Школы Прикамья ждут проверки после стрельбы в казанской гимназии №175

В школах Пермского края пройдут проверки безопасности после стрельбы в гимназии №175 Казани, сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства образования Прикамья.

Поступило указание усилить режим охраны в школах.

Напомним, сегодня утром неизвестные открыли стрельбу в казанской гимназии, затем в учебном заведении произошел взрыв. По данным СМИ, число погибших при стрельбе в гимназии достигло 11. Несколько пострадавших находятся в реанимации. Во время атаки дети выпрыгивали из окон.

Президент Татарстана Рустам Минниханов назвал нападавшего террористом, а случившееся в школе – "большой бедой".

Напомним, в Перми похожий инцидент произошел 15 января 2018 года. Обошлось без жертв, однако по вине злоумышленников пострадали десять человек, в том числе учитель начальных классов Наталия Шагулина. Один из виновников ЧП в пермской школе получил 9 лет 8 месяцев колонии, второй подросток наказан семью годами колонии.

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Школы Прикамья ждут проверки после стрельбы в казанской гимназии №175

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Теги: школы, проверки, казань, гимназия 175, стрельба в школе, стрельба в казани



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