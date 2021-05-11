Моор предложил помощь Татарстану после стрельбы в школе Казани

Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил соболезнование родителям и близким погибших и пострадавших в результате стрельбы в школе Казани передает корреспондент Накануне.RU.

На своих страницах в соцсетях глава региона подчеркнул, что Тюменская область готова оказать всю необходимую помощь Республике Татарстан и отметил, что эту трагедию тюменцы воспринимают как личную.

"Жители Тюменской области потрясены трагическими событиями в школе № 175 Казани. Это немыслимо, когда гибнут дети. Вдвойне страшно, что это произошло в учебном заведении во время уроков", - говорится в сообщении губернатора.

Напомним, 12 мая объявлено в Татарстане днем траура. Местные власти и Национальный антитеррористический комитет заявили о гибели семи детей. В СМИ сообщают, что число погибших достигло 11 человек.

Количество пострадавших при стрельбе в гимназии составляет, по разным данным, от 16 до 22 человек.

Добавим также, что в Казани введен режим контртеррористической операции. Президент РФ Владимир Путин также выразил соболезнования семьям погибших при стрельбе в казанской гимназии, а также поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко и министру просвещения Сергею Кравцову вылететь в Казань, а директору Росгвардии Виктору Золотову проработать новое положение о видах оружия, которым могут пользоваться россияне, с учетом ситуации в Казани.