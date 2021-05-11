Свердловский губернатор поручил проверить местные школы после трагедии в Казани

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев поручил провести комплексную проверку местных школ после происшествия со стрельбой в одной из школ Казани.

Помимо этого губернатор также выразил соболезнования родственникам и близким, чьи дети и родные погибли в результате трагедии.

"Это общее горе для всей России, огромное потрясение и боль, которую мы все испытали. В этот скорбный день заверяю Вас в готовности оказать всю необходимую помощь и разделяю вместе с жителями Республики Татарстан горечь утраты. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", – говорится в телеграмме в адрес президента Татарстана Рустама Минниханова.

Дополнительные проверочные мероприятия проведут министерство образования и молодежной политики и министерство общественной безопасности совместно с ведомствами и главами муниципалитетов.

Напомним, что в Казани введен режим контртеррористической операции. Президент РФ Владимир Путин также выразил соболезнования семьям погибших при стрельбе в казанской гимназии, а также поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко и министру просвещения Сергею Кравцову вылететь в Казань, а директору Росгвардии Виктору Золотову проработать новое положение о видах оружия, которым могут пользоваться россияне, с учетом ситуации в Казани.