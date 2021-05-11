11 Мая 2021
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судебные приставы, рейд, УФССП (2017) | Фото:Накануне.RU

В Прикамье "дорожная" компания накопила многомиллионный долг перед работниками

В Лысьве крупное предприятие, занимающееся ремонтом и содержанием автодорог накопило долги по зарплате перед 114 работниками, передает корреспондент Накануне.RU.

Чтобы получить зарплату работникам пришлось обращаться сначала в прокуратуру, а затем в органы принудительного исполнения. Судебные приставы арестовали 14 единиц техники предприятия, а также вручил директору предупреждение об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ, за неисполнение решения суда.

В результате предприятие погасило долги перед 76 работниками. Им было выплачено свыше 5,3 млн руб. Еще 38 человек ожидают, когда организация выплатит долг.

"Если руководство не предпримет никаких мер, погашение задолженности будет осуществляться через принудительную реализацию арестованного имущества", - говорится в сообщении УФССП.

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В Прикамье "дорожная" компания накопила многомиллионный долг перед работниками

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Теги: долги, приставы, арест



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