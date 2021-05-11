11 Мая 2021
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Общество Свердловская область
(2004) | Фото: Накануне.ru

В Нижнем Тагиле на все лето закрывают мост на Циолковского

С завтрашнего дня, 12 мая, в Нижнем Тагиле будет закрыт на реконструкцию путепровод по улице Циолковского.
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Как сообщили Накануне.RU в управлении городским хозяйством администрации города, в связи с этим изменится организация дорожного движения в направлении микрорайонов Техпоселок и Рудник 3-го Интернационала. Тагильчан и гостей муниципалитета просят планировать свои поездки с учетом этих изменений.

Схемы объезда можно посмотреть на официальном сайте мэрии.

Ранее в Нижнем Тагиле был разработан регламент движения спецтранспорта, который будет действовать на время ремонта моста на Циолковского. Сообщалось, что машины направят по территории НТМК.

Недавно глава города Владислав Пинаев лично проверил, как идет реконструкция путепровода. В итоге мэр остался крайне недоволен увиденным.

Работы должны завершиться в октябре.

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В Нижнем Тагиле на все лето закрывают мост на Циолковского

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Теги: мост, Циолковского, закрытие, Нижний Тагил



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