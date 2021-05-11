11 Мая 2021
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Общество Челябинская область
госзакупки (2013) | Фото:

В Челябинске библиотека за полчаса провела закупку телевизоров за 2 млн рублей

Челябинская областная библиотека провела госзакупку телевизоров за 35 минут. На тендер обратил внимание депутат Госдумы Виталий Пашин, передает корреспондент Накануне.RU.

Библиотека объявила закупку девяти телевизоров у единственного поставщика. Начальная цена закупки – 2 млн руб.

"Это, пожалуй, самая быстрая госзакупка по 44-ФЗ. 35 минут прошло с момента размещения заявки до завершения определения поставщика. Очень похоже на то, что поставщик девяти телевизоров общей суммой 2 миллиона рублей для Челябинской областной библиотеки был определён заранее. Будем проверять закупку по всей строгости", - сообщил Виталий Пашин.

Он намерен направить запросы в библиотеку и ФАС.

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В Челябинске библиотека за полчаса провела закупку телевизоров за 2 млн рублей

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Теги: библиотека, госзакупки, закупка, Виталий Пашин,



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