В Челябинске библиотека за полчаса провела закупку телевизоров за 2 млн рублей

Челябинская областная библиотека провела госзакупку телевизоров за 35 минут. На тендер обратил внимание депутат Госдумы Виталий Пашин, передает корреспондент Накануне.RU.

Библиотека объявила закупку девяти телевизоров у единственного поставщика. Начальная цена закупки – 2 млн руб.

"Это, пожалуй, самая быстрая госзакупка по 44-ФЗ. 35 минут прошло с момента размещения заявки до завершения определения поставщика. Очень похоже на то, что поставщик девяти телевизоров общей суммой 2 миллиона рублей для Челябинской областной библиотеки был определён заранее. Будем проверять закупку по всей строгости", - сообщил Виталий Пашин.

Он намерен направить запросы в библиотеку и ФАС.