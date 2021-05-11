Путин поручил проработать новое положение об оружии после трагедии в Казани

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших при стрельбе в казанской гимназии. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко и министру просвещения Сергею Кравцову вылететь в Казань. Также Путин обсудил ЧП по телефону с премьер-министром Михаилом Мишустиным, вице-премьером Татьяной Голиковой и главой МЧС Евгением Зиничевым, пишет РИА Новости.

Кроме того, президент поручил директору Росгвардии Виктору Золотову проработать новое положение о видах оружия, которым могут пользоваться россияне, с учетом ситуации в Казани.

По данным Mash, совершивший атаку на школу был вооружен турецким ружьем Hatsan ESCORT— тем же, каким пользовался керченский стрелок Владислав Росляков. Как отмечает телеграм-канал, на рынке это один из самых дешевых автоматических дробовиков, стоит от 30 до 40 тысяч рублей.

Напомним, сегодня утром неизвестные открыли стрельбу в гимназии, затем в учебном заведении произошел взрыв. В Казани введен режим контртеррористической операции.

Президент Татарстана Рустам Минниханов назвал нападавшего террористом, а случившееся в школе – "большой бедой". Он подтвердил гибель семи детей.