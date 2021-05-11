Охрана в Казанской школе, где произошла трагедия, отсутствовала – Хинштейн

В казанской гимназии №175, где сегодня произошло массовое убийство, отсутствовала охрана. Была только тревожная кнопка, подключенная к системе пунктов централизованной охраны (ПЦО) Росгвардии, сообщил в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

"Охрана в Казанской школе, где произошла трагедия, отсутствовала. Была установлена только тревожная кнопка, соединённая с ПЦО. Именно поэтому первыми на место прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии", - написал депутат.

Ранее он сообщил, что разрешение на хранение огнестрельного оружия (гладкоствольного ружья Hatsan escort PS) было выдано Ильназу Галявиеву, подозреваемому в совершении атаки, лишь накануне трагедии: 28 апреля.