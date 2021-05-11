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Происшествия Приволжский ФО
(2005) | Фото: vestnik.tripod.com

Охрана в Казанской школе, где произошла трагедия, отсутствовала – Хинштейн

В казанской гимназии №175, где сегодня произошло массовое убийство, отсутствовала охрана. Была только тревожная кнопка, подключенная к системе пунктов централизованной охраны (ПЦО) Росгвардии, сообщил в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
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"Охрана в Казанской школе, где произошла трагедия, отсутствовала. Была установлена только тревожная кнопка, соединённая с ПЦО. Именно поэтому первыми на место прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии", - написал депутат.

Ранее он сообщил, что разрешение на хранение огнестрельного оружия (гладкоствольного ружья Hatsan escort PS) было выдано Ильназу Галявиеву, подозреваемому в совершении атаки, лишь накануне трагедии: 28 апреля.

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Охрана в Казанской школе, где произошла трагедия, отсутствовала – Хинштейн

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Теги: охрана, стрельба в казани, школьная охрана, александр хинштейн, тревожная кнопка



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Ранее 11.05.2021 12:49 Мск Володин связал трагедию в Казани с терроризмом и призвал поддержать Минниханова

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