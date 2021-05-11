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Спикер Госдумы Вячеслав Володин. (2020) | Фото: Дума ТВ

Госдума после стрельбы в Казани проверит законы, связанные с использованием оружия - Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал комитет ГД по безопасности проанализировать законы, связанные с использованием оружия, а также с экстремизмом после шутинга в казанской гимназии.

Память погибших во время стрельбы почтили в парламенте минутой молчания.

"Давайте сделаем со своей стороны все, чтобы такое больше не повторялось. Иногда нас критикуют за законы, говоря, что мы в вопросах экстремизма слишком жесткие меры наказания вводим. Но, как жизнь показывает, опять молодые люди. И, как правило, все, что происходит, - с использованием интернета. Поэтому правильно было бы посмотреть законы, с этим связанные, а также с использованием оружия. Давайте дадим поручение комитету по безопасности проанализировать законы", - заявил Володин.

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Госдума после стрельбы в Казани проверит законы, связанные с использованием оружия - Володин

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Теги: госдума, вячеслав володин, стрельба в казани, законы



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