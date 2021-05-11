МВД: У напавшего на казанскую школу не было сообщников

МВД официально сообщило, что у напавшего на казанскую школу №175 не было сообщников, он действовал один.

"Нападавший задержан сотрудниками патрульно-постовой службы. В школе продолжаются оперативные действия правоохранительных органов. Предпринимаются все возможные меры для обеспечения безопасности учащихся. Введен режим КТО", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

12 мая объявлено в Татарстане днем траура. Местные власти и Национальный антитеррористический комитет заявили о гибели семи детей. Количество пострадавших при стрельбе в гимназии составляет, по разным данным, от 16 до 22 человек.