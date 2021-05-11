МВД: У напавшего на казанскую школу не было сообщников

11 Мая 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

О чем сказал Путин на параде

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия
Стрельба в гимназии на улице Файзи в Казани (2021) | Фото: t.me/bazabazon

МВД: У напавшего на казанскую школу не было сообщников

МВД официально сообщило, что у напавшего на казанскую школу №175 не было сообщников, он действовал один.

"Нападавший задержан сотрудниками патрульно-постовой службы. В школе продолжаются оперативные действия правоохранительных органов. Предпринимаются все возможные меры для обеспечения безопасности учащихся. Введен режим КТО", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

12 мая объявлено в Татарстане днем траура. Местные власти и Национальный антитеррористический комитет заявили о гибели семи детей. Количество пострадавших при стрельбе в гимназии составляет, по разным данным, от 16 до 22 человек.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

МВД: У напавшего на казанскую школу не было сообщников

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: казань, гимназия, стрельба



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 11.05.2021 12:50 Мск Устроившему стрельбу в гимназии в Казани проведут психиатрическую экспертизу
Ранее 11.05.2021 12:33 Мск Свердловский губернатор поручил проверить местные школы после трагедии в Казани
Ранее 11.05.2021 12:17 Мск Путин поручил проработать новое положение об оружии после трагедии в Казани

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 11.05.2021 11:51 Мск Задержаны распространители фейков о стрельбе в нескольких школах Казани
Ранее 11.05.2021 11:43 Мск В Казани эвакуировали жителей дома, в котором прописан подозреваемый в атаке на гимназию
Ранее 11.05.2021 11:11 Мск В Казани после стрельбы в школе введен режим КТО. Число жертв продолжает расти
Ранее 11.05.2021 10:47 Мск Вход во все школы Казани ограничен после ЧП в гимназии
Ранее 11.05.2021 10:18 Мск Взрыв прогремел в казанской гимназии, где неизвестные открыли стрельбу
Ранее 11.05.2021 10:06 Мск В казанской гимназии произошла стрельба, сообщается о погибшем

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети