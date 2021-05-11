Патриарх Кирилл поздравил Зеленского с Днем Победы

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил украинского президента Владимира Зеленского с Днем Победы. Текст поздравления размещен на сайте Московской Патриархии.

В поздравлении патриарх отметил, что 9 мая является священной датой для миллионов современников, с благодарностью вспоминающих мужество и самоотверженность воинов, жертвенность и силу духа тружеников тыла и всех, кто приближал разгром нацизма. Он выразил надежду на установление конструктивных отношений власти и здоровых общественных сил на Украине с УПЦ. Вопрос раскола упомянут не был, но нормальные отношения с УПЦ невозможны при оказании поддержки раскольникам.

Напомним, в Киеве хотят силой переименовать УПЦ, чтобы передать ее название раскольникам, а каноническую Церковь сделать "российской агентурой".

Показательно, что по-настоящему с Днем Победы украинцев поздравил только предстоятель УПЦ митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.