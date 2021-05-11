11 Мая 2021
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Общество Свердловская область
тепло, батарея, подключение (2016) | Фото: мэрия Екатеринбурга

На Среднем Урале стартует подготовка к отопительному сезону 2021-22

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев поручил начать подготовку к отопительному сезону 2021-22 гг. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона. Итоги отопительного сезона, включая выявленные за зиму проблемы, будут подведены до 28 мая, после чего начнется разработка планов мероприятий на следующий год.

"Текущий отопительный сезон, сообщили в региональном минЖКХ, по состоянию на 11 мая завершен во всех муниципальных образованиях. В целом, по данным ведомства, он прошел без серьезных аварий и не повлек сбоев в работе систем жизнеобеспечения", - сообщили в департаменте.

К 28 мая управление Ростехнадзора также должно предоставить графики работы муниципальных комиссий по проверке готовности к зиме теплоснабжающих и теплосетевых организаций, котельных, электрических и тепловых сетей. Планы-графики подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования должны быть представлены в департаменте государственного жилищного и строительного надзора.

Все мероприятия по подготовке муниципалитетов к зимнему периоду должны быть завершены до 15 сентября. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложен на заместителя губернатора Свердловской области Сергея Швиндта.

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На Среднем Урале стартует подготовка к отопительному сезону 2021-22

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Теги: отопительный сезон, подготовка, Куйвашев



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