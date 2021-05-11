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Происшествия Приволжский ФО
фейк, коллаж, фейковые новости (2020) | Фото: Fotolia / Balint Radu

Задержаны распространители фейков о стрельбе в нескольких школах Казани

В Казани силовики задержали минимум двух человек, распространявших фейковую информацию о стрельбе не только в 175-й школе города, но и в других учебных заведениях. Telegram-канал "Бабай позвонит" сообщил, что ведется проверка 14 фейковых сообщений. А канал "Еду в Татарстан" пишет, что правоохранительные органы проверяют старшеклассника и домохозяйку, которые распространяли голосовые сообщения в WhatsApp. Сейчас они, якобы, находятся на допросе.

Также ряд СМИ со ссылкой на полицию Татарстана сообщили, что Ильназ Галялиев напал на гимназию один, при этом проверяются и версии с сообщниками. Ранее даже сообщалось о задержании вероятного пособника стрелка.

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Задержаны распространители фейков о стрельбе в нескольких школах Казани

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Теги: фейк, задержание, стрельба, шутинг, казань



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