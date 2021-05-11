Задержаны распространители фейков о стрельбе в нескольких школах Казани

В Казани силовики задержали минимум двух человек, распространявших фейковую информацию о стрельбе не только в 175-й школе города, но и в других учебных заведениях. Telegram-канал "Бабай позвонит" сообщил, что ведется проверка 14 фейковых сообщений. А канал "Еду в Татарстан" пишет, что правоохранительные органы проверяют старшеклассника и домохозяйку, которые распространяли голосовые сообщения в WhatsApp. Сейчас они, якобы, находятся на допросе.

Также ряд СМИ со ссылкой на полицию Татарстана сообщили, что Ильназ Галялиев напал на гимназию один, при этом проверяются и версии с сообщниками. Ранее даже сообщалось о задержании вероятного пособника стрелка.