В Казани эвакуировали жителей дома, в котором прописан подозреваемый в атаке на гимназию

В Казани эвакуировали жителей дома открывшего стрельбу в школе. Ранее задержанный заявил, что по адресу своей прописки заложил бомбу.

Как сообщает РИА Новости, взрыва в доме не было.

Напомним, сегодня утром неизвестные открыли стрельбу в гимназии, затем в учебном заведении произошел взрыв. Одного из устроивших атаку задержали, второй был ликвидирован. В Казани введен режим контртеррористической операции.

Президент Татарстана Рустам Минниханов назвал нападавшего террористом, а случившееся в школе – "большой бедой". Он подтвердил гибель семи детей, СМИ пишут об 11 жертвах стрельбы.