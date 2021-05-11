11 Мая 2021
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Экономика В России
Мотовилихинские заводы, Мотовилиха, сталеплавильный цех, рабочие, завод (2020) | Фото: Накануне.RU

"Мощный старт и быстрая деградация": ученые объяснили низкую производительность труда в России

Россия выбивается из ряда стран, где люди имеют высокий уровень образования. Как правило, такие страны богаты и имеют высокую производительность труда. Но в России человеческий капитал не влияет на эффективность экономики. Ученые из ВШЭ пришли к выводу, что это означает неэффективное использование накопленных умений и знаний, их растрату и обесценивание, пишут "Ведомости" со ссылкой на доклад экономистов "Производительность труда и российский человеческий капитал: парадоксы взаимосвязи".

Эксперты полагают, что россияне фактически перестают обучаться, закончив университет, колледж или школу – они называют это "мощным стартом и быстрой деградацией". Только 12% населения в возрасте 25-64 лет проходят то или иное обучение, тогда как в большинстве европейских стран в течение жизни повышают квалификацию или переучиваются 40-60% жителей.

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"Мощный старт и быстрая деградация": ученые объяснили низкую производительность труда в России

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Теги: производительность труда, образование, квалификация, переучивание, россияне



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