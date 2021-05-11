В ЕС не все хотят видеть Украину - посол ЕС

Не все страны-члены ЕС хотят видеть в ЕС Украину. Об этом сказал посол ЕС на Украине Матти Маасикас в ходе видеоконференции с представителями ЕС в странах Восточного партнерства.

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По его словам, решение о принятии нового члена должно приниматься единогласно. Но до сих пор такого единодушия в ЕС нет. Поэтому пока что Украина должна довольствоваться соглашением об ассоциации с ЕС и стать "гораздо более европейской страной". Это касается также Грузии и Молдовы, которые тоже хотят в ЕС.

Интересно, что, по мнению Маасикаса, миллионы украинских гастарбайтеров в Европе приближают Украину к Европе. Чтобы это звучало более прилично, он назвал их "миллионами украинцев, привлеченных к работе европейскими агентствами".

Поддерживают вхождение Украины в ЕС страны "новой Европы" из бывшего соцлагеря или Прибалтики. Так, на днях президенты Украины и Польши подписали совместную декларацию о "европейской перспективе Украины". Ранее это произошло в Литвой. Такая же декларация была подписана с президентом Латвии. Впрочем, эти документы никого ни к чему не обязывают.

В прошлом году посол Литвы на Украине Вальдемарас Сарапинас пообещал помочь, чтобы к 2027 году Украина стала кандидатом в члены ЕС. При этом в 2016 году председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что "Украина, без сомнения, не сможет присоединиться к ЕС в ближайшие 20-25 лет, это же касается членства в НАТО". А в 2019 году глава представительства ЕС на Украине Хюг Мингарелли заявил, что ЕС не в том состоянии, чтобы предоставлять Украине хотя бы перспективу членства.

Интересно, что и на Украине нет устойчивого большинства, желающего войти в ЕС. Этого хотят лишь около 50% или чуть больше.