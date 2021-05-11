В Пермь доставлен выданный Кипром экс-глава правления "Экопромбанка" Андрей Туев

Бывший председатель правления АКБ "Экопромбанк" Андрей Туев доставлен в Пермь, сообщает "Ъ-Прикамье".

По данным знакомых с ситуацией источников издания, вскоре Туева допросят в качестве обвиняемого.

Напомним, ранее Кипр выдал России Туева. Ему вменяют злоупотребление полномочиями и растрату. По версии следствия, в октябре-ноябре 2013 г. Туев, являясь председателем правления "Экопромбанка", заключил кредитный договор без обеспечения с подставной организацией ООО "Рейс". Банк "пострадал" на 240 млн руб.

Кроме того, Туев совместно со своим заместителем, действуя в интересах ООО "Магнит-Инвест", которое не вернуло "кредитные" 260 млн руб., вывели из состава обеспечения данного договора объекты недвижимости на сумму залога. В результате общество не исполнило обязательства перед банком. Указанные действия привели к банкротству кредитной организации и её ликвидации. Туев скрылся от правоохранительных органов. По поручению Генеральной прокуратуры РФ, он был объявлен в международный розыск. Его "обнаружили" на Кипре в августе 2016 г. и направили в компетентные органы республики запрос о выдаче, который удовлетворен.