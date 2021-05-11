11 Мая 2021
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Общество В России
(2011) | Фото:fontanka.ru

В творческих вузах можно будет получить бесплатно второе высшее образование - законопроект

Правительственный законопроект, появившийся по мотивам встречи Владимира Путина со студентами театрального института, одобрен комитетом Госдумы по образованию и науке.

По словам замминистра культуры России Ольги Яриловой, претендовать на получение второго бесплатного высшего образования смогут те, кто хочет стать режиссером театра, телевидения или кино, дирижером, композитором, переводчиком художественной литературы. По ее словам, в этих специалистах очень нуждается отрасль. Главным требованием будет наличие у человека творческих способностей – он будет проходить творческий конкурс на общих основаниях, при этом ему не придется сдавать ЕГЭ.

В правительстве не видят в этом проблемы: человек с высшим образованием уже каким-то образом справился с окончанием полного школьного курса.

"Все наше профессиональное сообщество говорит, что у человека в разном возрасте проявляются те или иные таланты", - отметила Ярилова.

Замглавы комитета по образованию и науке Олег Смолин, поддержав законопроект, заметил: "Люди с высшим образованием и проявившие творческие способности наверняка будут не худшими режиссерами, чем ребята, которые идут в режиссеры после 11-го класса".

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В творческих вузах можно будет получить бесплатно второе высшее образование - законопроект

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Теги: высшее образование, творческий вуз, егэ



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