11 Мая 2021
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Очередь в магазин (2020) | Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале - вновь меньше 100 заболевших коронавирусом за сутки

За минувшие сутки на Среднем Урале выявлено еще 93 случая коронавируса.
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Как сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе по профилактике COVID-19, диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (18 новых случаев) и других муниципалитетов. По официальным данным, на сегодняшний день в Свердловской области обнаружено 87 тыс. 305 случаев коронавирусной инфекции.

За сутки в регионе был выписан 101 человек и умерли девять заболевших ковидом. Общее число выписанных достигло 81 тыс. 99, скончались 3 тыс. 209 заболевших.

Стоит отметить, что на Среднем Урале во второй раз за долгое время выявлено меньше 100 заболевших коронавирусом за сутки. В прошлый раз это было 9 мая, когда диагноз лабораторно подтвердился у 99 жителей Свердловской области (в Екатеринбурге - у 50 человек).

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На Среднем Урале - вновь меньше 100 заболевших коронавирусом за сутки

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Теги: коронавирус, случаи, оперштаб, Средний Урал



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