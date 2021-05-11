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Общество Свердловская область
аукционный молоток (2018) | Фото: Cryptonovosti.com

Суд оправдал "Овчину", обвиняемого в похищении бизнесмена

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга оправдал Андрея Овчинникова (известного в определенных кругах как криминальный авторитет "Овчина"), которого обвиняли в организации похищения человека и незаконном обороте боеприпасов, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно заключению суда, сторона обвинения не предоставила достаточных доказательств вины подсудимого. "Овчине" грозило до 12 лет лишения свободы. Что касается двух его предполагаемых подельников, то в августе 2019 г. они уже получили сроки в колонии строгого режима.

Напомним, по версии следствия, однажды мужчина и его подельник узнали от своего знакомого, что последний с двумя партнерами является владельцем автостоянки на улице Гражданская в Екатеринбурге. При этом один из компаньонов фактически руководит стоянкой, а двое других получают прибыль от ее деятельности. Когда знакомый "Овчины" умер, тот выяснил, что один из владельцев парковки отказался передавать часть выручки наследникам. Тогда сообщники решили разобраться с коммерсантом и похитили его.

Для этого они привлекли знакомых спортсменов, которые согласились помочь, рассчитывая на безвозмездное пользование помещением для организации ими спортивного клуба. Вечером 19 октября 2017 года владельца под надуманным предлогом выманили на автостоянку, силой посадили в автомобиль, после чего увезли на участок дороги "Серов – Екатеринбург", где передали его предполагаемому подельнику "Овчины". В дальнейшем руководитель стоянки скончался в автомобиле подельника обвиняемого.

Также, по материалам дела, Овчинников приобрел 32 патрона калибра 9 мм к пистолету Макарова, которые были обнаружены сотрудниками правоохранительных органов в ходе обыска в его квартире. В апреле того же года суд отпустил Андрея Овчинникова из-под ареста. Он был освобожден по состоянию здоровья.

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Суд оправдал "Овчину", обвиняемого в похищении бизнесмена

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Теги: Овчина, суд, похищение



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