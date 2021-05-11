В Казани после стрельбы в школе введен режим КТО. Число жертв продолжает расти

В Казани введен режим контртеррористической операции.

К настоящему моменту второго стрелявшего в казанской гимназии №175 ликвидировали в здании учебного заведения, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, в школе может находиться несколько взрывных устройств, там нашли две растяжки.

Ранее силовики задержали одного из устроивших атаку на школу. По предварительным данным, стрелявший – бывший ученик данного учебного заведения.

Напомним, сегодня утром неизвестные открыли стрельбу в гимназии, затем в учебном заведении произошел взрыв.

РИА Новости сообщает, что число погибших при стрельбе в гимназии достигло 11. Несколько пострадавших находятся в реанимации. Во время атаки дети выпрыгивали из окон. По последним данным, 233 человека вывели из здания казанской школы.

Президент Татарстана Рустам Минниханов назвал нападавшего террористом, а случившееся в школе – "большой бедой".

"Мы потеряли семь детей, ученики восьмого класса, четверо мальчиков, семь девчонок. Они погибли здесь, на третьем этаже. 16 человек - 12 детей, 4 взрослых – сейчас в госпитале. Террорист арестован. 19 лет, официально на нем зарегистрировано оружие. Других пособников пока не определили, идут следственные действия. Вся необходимая помощь и школе, и семьям будет оказана. Сегодня большая трагедия для всей нашей республики и для всей нашей страны", - сказал глава Татарстана, комментируя ЧП в школе.

Он также назвал напавшего на казанскую школу террористом.

Сообщалось, что вход во все школы города ограничен.