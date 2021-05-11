На Ямале мэрия компенсирует ребёнку вред от нападения бездомной собаки
Администрация Лабытнанги компенсирует ребёнку вред от нападения бездомной собаки, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Ямала.
Собака напала на пострадавшего в декабре прошлого года, когда он играл на детской площадке. Ребёнок был вынужден пройти курс вакцинации и уколов от бешенства. Прокурор города обратился в суд с требованием компенсации ущерба. Вердикт – мэрия должна заплатить жертве нападения 30 тыс. руб.
Напомним, проблема бродячих собак стоит на Ямале очень остро. Например, недавно бешеное животное покусало 13 человек.