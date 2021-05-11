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Происшествия Ямало-Ненецкий АО
(2005) | Фото: Накануне.ru

На Ямале мэрия компенсирует ребёнку вред от нападения бездомной собаки

Администрация Лабытнанги компенсирует ребёнку вред от нападения бездомной собаки, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Ямала.

Собака напала на пострадавшего в декабре прошлого года, когда он играл на детской площадке. Ребёнок был вынужден пройти курс вакцинации и уколов от бешенства. Прокурор города обратился в суд с требованием компенсации ущерба. Вердикт – мэрия должна заплатить жертве нападения 30 тыс. руб.

Напомним, проблема бродячих собак стоит на Ямале очень остро. Например, недавно бешеное животное покусало 13 человек.

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На Ямале мэрия компенсирует ребёнку вред от нападения бездомной собаки

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Теги: бездомная собака, нападение, компенсация



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