Вход во все школы Казани ограничен после ЧП в гимназии

В учебных заведениях Казани усилили меры безопасности после ЧП в гимназии. Как сообщает мэрия города, вход во все городские школы ограничен.

Президент Татарстана Рустам Минниханов выехал на место происшествия, передает РИА Новости. У школы уже находится находится министр здравоохранения республики Марат Садыков.

Напомним, сегодня утром неизвестные открыли стрельбу в гимназии, затем в учебном заведении произошел взрыв. Сообщалось о гибели девяти человек. Число раненых выросло до 13, четверо из них в реанимации с огнестрельными ранениями.

Одного стрелка задержали силовики. По данным телеграмм-каналов, он закончил гимназию 175 четыре года назад. Сейчас он учится в колледже, на айтишника. При задержании юноша сообщил, что по адресу своей прописки заложил бомбу.

По неподтвержденным данным, нападавших на гимназию было двое, второй сейчас находится в здании. Mash пишет, что в учебном заведении начался штурм.