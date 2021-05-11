Свердловскую область ждет жаркое лето, но синоптики не считают его аномальным

Предстоящее лето в Свердловской области будет достаточно жарким. Об этом на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге рассказала начальник отдела агрометеорологии ФГБУ "Уральское УГМС" Людмила Саваринюк.

По словам синоптика, нынешнюю весну, несмотря на очень теплую погоду, нельзя назвать аномальной.

"Она, конечно, необычная, но не аномальная. В апреле у нас был рекорд, когда максимальная температура побила все предыдущие значения - 14 апреля было 22 градуса тепла. Да, все весенние процессы идут с опережением среднемноголетних сроков на 7-10 дней. Но это пока не является аномалией", - рассказала Людмила Саваринюк, отвечая на вопрос Накануне.RU.

Говоря о предстоящем лете, она отметила, что оно ожидается теплее обычного.

"В прошлом году у нас был аномально жаркий июль, но в целом лето не было аномально теплым. В этом году возможно тоже будет жаркий, но мы ожидаем, что лето будет не таким, как в прошлом году. Чтобы была аномалия, нужно, чтобы все лето было или очень жарко, или холодно. В июне у нас ожидается умеренная погода, в августе тоже. В июле - довольно теплая, температура выше среднемноголетней и осадки ниже нормы", - добавила специалист, уточнив, что этот прогноз является предварительным.

Напомним, сейчас вблизи Асбеста горят леса, из-за чего город накрывает смогом. По данным свердловских синоптиков, 11-14 мая местами в регионе сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.