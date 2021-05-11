11 Мая 2021
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Коллаж, Михаил Мишустин, цифровизация (2020) | Фото: Накануне.RU

Отвечать на запросы депутатов Госдумы в правительство будет лично Мишустин или его замы

Отвечать на депутатские запросы в правительство теперь будут либо лично премьер-министр, либо курирующий вице-премьер. Такая договоренность была достигнута накануне с председателем кабинета министров Михаилом Мишустиным, заявил на совете Госдумы во вторник спикер палаты Вячеслав Володин.

Напомним, в среду, 12 мая, Мишустин должен выступить с отчетом о работе правительства за год в Госдуме. Это будет уже второй отчет Мишустина перед парламентом в текущем статусе. Правда, в прошлый раз он отчитывался скорее за работу своего предшественника Дмитрия Медведева, правительство которого ушло в отставку в январе 2020 года.

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Отвечать на запросы депутатов Госдумы в правительство будет лично Мишустин или его замы

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Теги: вячеслав володин, госдума, депутатский запрос



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