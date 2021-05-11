Асбест накрыло дымом из-за лесных пожаров около ближайших поселков

Вблизи Асбеста горят леса, из-за чего город накрывает смогом. Об этом сообщает паблик "Инцидент Асбест". Так, возгорание произошло вблизи пгт. Рефтинского и п. Изумруд.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области пожар в указанной местности локализован, угрозы населенным пунктам нет, однако согласно информации ФГБУ "Уральское УГМС" 11-14 мая местами в регионе сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность. В частности зафиксированы четвертый и пятый классы горимости леса по региональной шкале.

Напомним, что 5 мая на выезде из Асбеста в направлении Екатеринбурга разгорелся лесной пожар площадью в 1 га. В локализации возгорания было задействовано шесть единиц техники и 20 человек личного состава ГУ МЧС.