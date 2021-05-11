11 Мая 2021
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Происшествия Москва
Камышлов, канализация, грязь (2019) | Фото: Накануне.RU

"Настоящий прорыв": на востоке Москвы в праздники прорвало канализационный коллектор

В праздничные дни на востоке Москвы горожане сняли на видео прорыв канализационного коллектора. СМИ и общественники видят несколько причин: это и выросшая нагрузка на инфраструктуру, не рассчитанную на текущую застройку, и некачественные работы при реконструкции Люберецких очистных сооружений (ЛОС).

В соцсетях произошедшее иронично называют "очередным прорывом" – в прямом и переносном смысле. Telegram-канал REDACTED P6 (КОТËЛ #6) пишет со ссылкой на местных жителей, что технические сбросы могли вырасти из-за строительства поблизости: сразу несколько застройщиков возводят жилые комплексы.

Депутат Мосгордумы Евгений Ступин пишет: "Накануне 9 мая произошел прорыв ... коммуникаций Люберецких очистных сооружений на границе Некрасовки и Люберец. Уже не первый. Оно и понятно, человейников в Москве и области все больше, а советская инфраструктура на такую варварскую застройку рассчитана не была. По счастливой случайности в этот раз затопило лишь гаражи".

Парламентарий припоминает слова Сергея Собянина о том, что после реконструкции ЛОС за 30 млрд руб. исчезнут запахи, инфраструктура обновится. "Но мы нашли массу нарушений в проектной документации, предположили, что реальной целью реконструкции является "освоение" бюджета,  и 04.09.2020 первый зампрокурора Москвы подтвердил обоснованность многих наших доводов, реконструкция велась без разрешения и необходимых ордеров, возбуждено 12 дел, внесено представление", - пишет Ступин в Telegram.

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"Настоящий прорыв": на востоке Москвы в праздники прорвало канализационный коллектор

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Теги: канализация, коллектор, прорыв, некрасовка, люберцы



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