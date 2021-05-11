11 Мая 2021
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Стрельба в гимназии на улице Файзи в Казани (2021) | Фото: t.me/bazabazon

Взрыв прогремел в казанской гимназии, где неизвестные открыли стрельбу

В казанской гимназии №175, где сегодня утром неизвестные открыли стрельбу, произошел взрыв.

С утра в школу ворвались несколько человек в масках с автоматами, пишет Mash. Позже появилась информация, что к стрельбе причастен учащийся гимназии, где произошел инцидент, передает Regnum. По последним данным, подросток задержан.

Baza пишет, что при стрельбе в Казани погибли девять человек, еще 10 пострадали.

Стрельба в гимназии на улице Файзи в Казани(2021)|Фото: t.me/bazabazon

Стрельба в гимназии на улице Файзи в Казани(2021)|Фото: t.me/bazabazon

Сейчас район школы полностью оцеплен. Детей эвакуируют из окон по лестнице. На месте силовики и экстренные службы.

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Взрыв прогремел в казанской гимназии, где неизвестные открыли стрельбу

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Теги: стрельба, гимназия, казань, взрыв



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