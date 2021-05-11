11 Мая 2021
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Спорт
Никита Мазепин (2021) | Фото: instagram.com/nikita_mazepin

Гонщика Мазепина, вставшего на колено в честь Дня Победы, иностранцы затравили в соцсетях

Российский пилот "Формулы-1" Никита Мазепин впервые встал на колено перед стартом гонки Гран-при Испании.

Эпизод с преклонением колена случился на традиционном построении гонщиков перед заездом 9 мая. Ранее в этом сезоне россиянин не прибегал к данному жесту. Позже в соцсетях он пояснил, что сделал это в знак уважения к ветеранам Великой Отечественной войны.

Кроме этого, Никита провёл гонку в шлеме с изменённым дизайном, на котором появились изображения георгиевской ленты и красной звезды.

Однако некоторые фанаты осудили российского спортсмена, посчитав, что акция с преклонением колена должна быть направлена только на борьбу с расизмом. Впрочем, большая часть пользователей поддержала Мазепина.

По итогам гонки российский пилот финишировал на 19-м месте.

Добавим, что с прошлого сезона "Формулы-1" перед началом каждой гонки часть пилотов встаёт на колено в качестве протеста против расизма (Black lives matter), однако многие спортсмены отказываются участвовать в акции (в том числе другой российский пилот Даниил Квят).

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Гонщика Мазепина, вставшего на колено в честь Дня Победы, иностранцы затравили в соцсетях

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Теги: Никита Мазепин, Формула-1, День Победы, Великая Отечественная война, фанаты, Black lives matter, травля



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