11 Мая 2021
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лесной пожар (2017) | Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО

В Тюменской области лесной пожар подобрался к жилым домам

В Тюмени природные пожары подошли вплотную к жилым домам. Видеозапись пожара вблизи ЖК "Плеханово", ЖК "Москва" опубликовал telegram-канал "ЧС Тюмень", передает корреспондент Накануне.RU.

"Хорошо, что ветер дул в другую сторону", - говорится в сообщении с видеозаписью.

Отметим, что с сегодняшнего дня в лесах региона введен режим ЧС. Губернатор Александр Моор подписал соответствующее постановление.

Зоны чрезвычайной ситуации устанавливаются в границах лесов Тюменской области, территории населенных пунктов в них не входят. Въезд в леса и их посещение под запретом. Исключение - для транспорта и граждан, задействованных на тушении лесных и ландшафтных пожаров.

Организации и структуры, отвечающие за защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обязаны: контролировать состояние окружающей среды, организовать патрулирование населенных пунктов, прилегающих к ним территорий и лесов, обустроить противопожарные разрывы и минерализованные полосы вокруг населенных пунктов, территорий садоводства и огородничества, организаций отдыха детей и их оздоровления, уточнить планы эвакуации населения и провести проверку пунктов временного размещения населения на случай возможной эвакуации, создать резерв транспортных средств для возможной эвакуации населения, организовать проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения на случай возможной эвакуации.

На сегодняшний день на тушении лесных и ландшафтных пожаров задействовано 1002 человека, 228 единиц техники. В том числе, из соседних регионов. Привлечены сотрудники парашютно-десантной службы Югры, Свердловской области, аварийно-спасательной службы Ямала и ФГУ "Авиалесоохрана".

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В Тюменской области лесной пожар подобрался к жилым домам

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Теги: лесной пожар, природный пожар, жилые дома, тушение



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