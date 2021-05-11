На праймериз "ЕР" зарегистрировано более 5,2 тысяч кандидатов

"Единая Россия" заканчивает прием заявление на участие в партийных праймериз. За четыре дня до окончания регистрации зарегистрировано 5272 кандидата, претендующих на выдвижение в Госдуму от партии власти. Почти половина из них – беспартийные, сообщается в официальном Telegram-канале партии.

Действующих депутатов на праймериз будет около четверти (вероятно, имеются в виду депутаты различных парламентов, поскольку в Госдуме в целом сейчас 450 мест). Треть кандидатов моложе 35 лет. Почти половина участников – это волонтеры, общественники и "представители соцсферы".

Выбирать, кто из них пойдет на выборы, будут 3,5 млн россиян, которые зарегистрировались для участия в предварительном голосовании. Наибольшую активность проявляют жители Москвы (318 тысяч зарегистрированных избирателей) и Подмосковья (188 тысяч человек), Свердловской (176 тысяч человек) области и Краснодарского края (154 тысячи человек).

Выдвижение кандидатов завершится 14 мая. Само голосование пройдет с 24 по 30 мая. Отдать голоса смогут все зарегистрированные на территории РФ избиратели с верификацией на портале госуслуг. Их регистрация проходит до 28 мая.