11 Мая 2021
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Общество Свердловская область
сплав по реке Исеть (2019) | Фото: Накануне.RU

Депутаты ЗакСО хотят ввести обязательную аттестацию для гидов и экскурсоводов

Свердловские гиды и экскурсоводы будут проходить обязательную аттестацию. Такие изменения в законопроект собираются внести депутаты заксобрания региона. Таким образом областной закон будет соответствовать федеральному.

Согласно законопроекту, для гидов и гидов-переводчиков будут созданы аттестационные комиссии, по итогам прохождения которых вся информация об аттестованных будет вводиться в федеральный реестр. Правительство региона также утвердит форму нагрудной идентификационной карточки для экскурсоводов.

Напомним, что закон об обязательной аттестации гидов и запрете работать в данной сфере иностранным гражданам был принят Госдумой в апреле. Переаттестация проходит раз в пять лет в комиссиях, созданных региональными органами власти в сфере туризма

За работу гидом без аттестации предусмотрен штраф в размере от 3 до 5 тыс. руб. – для физических лиц, от 5 до 10 тыс. руб. – для должностных и от 15 до 30 тыс. руб. – для юридических лиц.

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Депутаты ЗакСО хотят ввести обязательную аттестацию для гидов и экскурсоводов

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Теги: заксо, гид, аттестация, законопроект



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