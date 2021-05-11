Депутаты ЗакСО хотят ввести обязательную аттестацию для гидов и экскурсоводов

Свердловские гиды и экскурсоводы будут проходить обязательную аттестацию. Такие изменения в законопроект собираются внести депутаты заксобрания региона. Таким образом областной закон будет соответствовать федеральному.

Согласно законопроекту, для гидов и гидов-переводчиков будут созданы аттестационные комиссии, по итогам прохождения которых вся информация об аттестованных будет вводиться в федеральный реестр. Правительство региона также утвердит форму нагрудной идентификационной карточки для экскурсоводов.

Напомним, что закон об обязательной аттестации гидов и запрете работать в данной сфере иностранным гражданам был принят Госдумой в апреле. Переаттестация проходит раз в пять лет в комиссиях, созданных региональными органами власти в сфере туризма

За работу гидом без аттестации предусмотрен штраф в размере от 3 до 5 тыс. руб. – для физических лиц, от 5 до 10 тыс. руб. – для должностных и от 15 до 30 тыс. руб. – для юридических лиц.