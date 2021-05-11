11 Мая 2021
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Политика В России
Микрофинансовая организация (2019) | Фото: Накануне.RU

Россиян хотят наделить правом добровольного запрета на кредиты

Депутаты Госдумы и участники финрынка разрабатывают законопроекты, которые позволят россиянам запрещать оформление кредитов на их имя в целях защиты от мошенничества, сообщает РБК.

Согласно проекту, который подготовили депутаты, при запрете на взятие ссуд со стороны клиента банки и микрофинансовые организации должны будут отказывать в оформлении займа на его имя. Если договор все же заключат, кредиторы не смогут требовать выплаты долга или продавать его коллекторам.

С данной инициативой выступал заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Антон Гетта. По его словам, в случае оформления кредита мошенниками оспорить его выдачу в суде практически невозможно.

Ранее сообщалось, что россияне стали хуже обслуживать свои кредиты в 2020 году. Количество должников с просроченными потребительскими кредитами за год выросло на 8% и на конец января достигло 5,4 млн человек, тогда как в прежние годы прирост вышедших на просрочку заемщиков не превышал 4–5%.

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Россиян хотят наделить правом добровольного запрета на кредиты

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Теги: кредиты, россияне



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