11 Мая 2021
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Происшествия Свердловская область
суд, молоток (2017) | Фото: rabotnikitv.com

Житель Нижнего Тагила предстанет перед судом за убийство знакомого около городского ТЦ

Житель Нижнего Тагила 1971 г.р. предстанет перед судом по обвинению в убийстве своего знакомого 1994 г.р.. Инцидент произошел 8 ноября прошлого года у торгового центра по ул. Парковая в Дзержинском районе.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по региону, обвинительное заключение по уголовному делу уже утверждено. Наказание за преступление по ч. 1 ст. 105 УК РФ предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Согласно материалам дела с 17.00 до 17.43 у стен ТЦ, несмотря на присутствие большого количества граждан, обвиняемый нанес своему знакомому несколько ножевых ударов в спину и грудь, тем самым повредив правое легкое и сердце. Оба мужчины находились в алкогольном опьянении, что и привело к ссоре. От полученных ран груди потерпевший скончался через несколько дней, 10 ноября 2020, в ГАУЗ Свердловской области "Городская больница № 4 г. Нижний Тагил".

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Дзержинский районный суд г. Нижнего Тагила.

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Житель Нижнего Тагила предстанет перед судом за убийство знакомого около городского ТЦ

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Теги: Нижний Тагил, ТЦ, убийство, суд



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