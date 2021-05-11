Выборы в Госдуму обойдутся бюджету минимум в 16,6 млрд рублей

Однодневные выборы в Госдуму обошлись бы российскому бюджету в этом году в 16,6 млрд руб. Такую сумму озвучили в Министерстве финансов. При этом там не могут спрогнозировать, как увеличатся расходы, если выборы будут трехдневными (а все к этому и идет), передают "Известия".

По данным издания, по сравнению с прошлыми выборами в парламент (в 2016 году) смета "базового" голосования продолжительностью в один день может вырасти на 6,25 млрд руб.

Но в случае с трехдневными выборами финансирование может значительно увеличиться. Начиная с довольствования членов избиркомов и заканчивая специальными "сейф-пакетами", в которых должны храниться бюллетени на протяжении трех дней голосования (технология не из дешевых, правда, об обязательности ее использования, как и видеокамер наблюдения, ничего не известно, ЦИК только рекомендует регионам такие новшества).