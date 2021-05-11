В Тюмени назначена дата торгов по продаже имущества Антипинского НПЗ

Назначена дата аукциона по продаже имущества Антипинского НПЗ, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Информация об этом появилась на странице завода на "Федресурсе". Заявки принимают с 10.00 11 мая до 16.00 14 мая. Аукцион состоится в 10.00 18 мая. Имущество продаётся одним лотом за 110,9 млрд руб.

Напомним, на фоне проблем у АНПЗ преференций для предприятия добился глава "Сбербанка" Герман Греф. Позже стало известно, что власти Тюменской области не будут выделять деньги предприятию. Выяснилось также, что будет ликвидировано юрлицо "Антипинский НПЗ": согласно закону "О несостоятельности (банкротстве)", после окончания конкурсного производства юридическое лицо должно быть ликвидировано. В 2019 г. Антипинский НПЗ переработал 4,9 млн т нефти. Предприятие произвело 2,8 млн т светлых нефтепродуктов, в том числе 1,6 млн т дизельного топлива. В 2020 г. завод планировал увеличить объём переработки нефти на 45% – до 7,1 млн т, а выпуск дизельного топлива на 58% – до 2,6 млн т.