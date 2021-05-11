Путин внес в ГД проект о денонсации Договора по открытому небу

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу, следует из базы данных нижней палаты парламента.

"Зарегистрирован и направлен председателю Государственной думы", - говорится на странице законопроекта.

Напомним, в январе стало известно, что Россия выходит из Договора по открытому небу. Как сообщили в МИД РФ, ранее США "под надуманным предлогом" вышли из Договора, существенно "нарушив баланс интересов государств-участников" и нанеся "серьезный ущерб его действию".

В 2018 году Россия сократила число аэродромов, которые американские самолеты-наблюдатели могут использовать согласно договору об открытом небе. Это были ответные, "зеркальные" действия в ответ на американский запрет. В частности, речь идет о намерении Вашингтона закрыть для российских наблюдателей воздушное пространство над Аляской, Гавайями, а также ограничить дальность полетов.

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