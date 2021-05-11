11 Мая 2021
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Экономика В России
Мусоросжигательный завод Ростеха. Проект. (2020) | Фото: ВЭБ.РФ

Минприроды поставило мусоросжигательные заводы Ростеха в самый конец списка возможной господдержки

В Минприроды России заявили, что не имеют ничего против мусоросжигательных заводов, но оказывать им господдержку никто не будет. Это плохо согласуется с планами Ростеха, который пытается получить выход на государственные средства.

"Минприроды не против энергетической утилизации как таковой, но мы принципиально выступаем за то, чтобы этот вид утилизации находился в конце списка возможной поддержки", - заявил глава Минприроды Александр Козлов в интервью РБК.

Ранее Минприроды и Минэнерго во главе с вице-премьером Викторией Абрамченко "зарубили" несколько вариантов финансирования проекта Ростеха по строительству сети мусоросжигательных заводов в России. Проектом занимается "дочка" госкорпорации – компания "РТ-Инвест". Инвестиции оцениваются в 1,3 трлн руб., и привлечь их исключительно из частных средств компания не может и не хочет. Поддерживают проект (как и другие начинания Ростеха) в Минпромторге.

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Минприроды поставило мусоросжигательные заводы Ростеха в самый конец списка возможной господдержки

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Теги: минприроды, мусоросжигательный завод, александр козлов



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