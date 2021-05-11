В Госдуме предложили запретить адвокатам вести видео- и аудиозапись в колониях и СИЗО

Группа депутатов (от "Единой России" и "Справедливой России") внесла в Госдуму законопроект, в случае принятия которого адвокаты не смогут вести аудио- и видеозапись в колониях и СИЗО.

"Адвокатам или иным указанным лицам, имеющим право на оказание юридической помощи, запрещается проносить на территорию исправительного учреждения технические средства связи, а также технические средства (устройства), позволяющие осуществлять киносъемку, аудио- и видеозапись, — отмечается в пояснительной записке. — На территорию исправительного учреждения адвокаты или иные указанные лица, имеющие право на оказание юридической помощи, вправе проносить копировально-множительную технику и фотоаппаратуру только для снятия копий с материалов личного дела осужденного, компьютеры и пользоваться такими копировально-множительной техникой".

"Тайга.Инфо" напоминает, что в марте 2021 года Верховный суд РФ подтвердил право адвоката проходить на территорию исправительной колонии со средствами мобильной связи, назвав незаконными действия руководства исправительных учреждений, которые пытаются это запретить.

В пояснительной записке к законопроекту никак не объясняется введение запрета на пронос техники, которая может понадобиться адвокату в работе с подзащитным, в том числе для фиксации, например, побоев. Более того, действующий закон не запрещает следователям проносить технику, а законопроект группы депутатов ограничивает только адвокатов.