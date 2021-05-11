В Якутии вновь ввели дистанционное обучение - пока в некоторых районах

В Якутии вновь ужесточили ограничительные меры по коронавирусу, передает Regnum. По данным минобрнауки республики, с 11 мая все школьники, кроме выпускников, а также студенты, переведены на дистанционное обучение.

Эти меры приняты из-за ухудшения эпидобстановки – отмечается большой прирост зараженных коронавирусом среди детей.

На дистанционку перейдут школьники в Якутске, в Амгинском, в Вилюйском, Мегино-Кангаласском, Таттинском, Усть-Алданском и Чурапчинском районах.

Детские сады пока продолжают работать в обычном режиме.

В конце апреля в Якутске из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом 5-8 классы школ снова перевели на дистанционное обучение. Отмечалось, что в восьми городских школах, включая интернат для глухих детей, зафиксировано не менее одного заболевшего ребенка. Еще в 12 образовательных учреждениях зафиксированы "единичные случаи".